Benevento 5 | doppio annuncio | Milucci rinnova | torna Rocha

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo di Enzo, fino al 30 Giugno 2024. Il giocatore ha realizzato quattordici reti nella stagione appena conclusa. – «Sono davvero contento di vestire ancora la maglia dele di avere la fiducia della società – dice.- E’ stata una stagione difficile ma nel complesso molto positiva e la prossima sarà ancora più dura ma ci faremo trovare pronti». – «Sono felice di ritrovare Botta come compagno di squadra, non ha bisogno di presentazioni – conclude.- Sarà sicuramente un punto di riferimento dentro e fuori dal campo». Il GG Team Wear5, inoltre, rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Matheus Dias, che ...