Batman | Christopher Nolan smentisce | Non ho mai offerto il ruolo a Josh Hartnett

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il registaè ritornato a parlare dei suoi film di, smentendo l'indiscrezione secondo la quale avevala parte anon ha maiildi. Il regista, dopo molto tempo, ha smentito le indiscrezioni che circolavano da anni relative al periodo in cui stava scegliendo l'interprete di Bruce Wayne. La dichiarazione del regista Durante il nuovo episodio del podcast Happy Sad Confused,ha ricordato il periodo in cui stava sviluppandoBegins. Il regista ha sottolineato: "Ho incontratoe, se ...

Nolan non ha mai offerto a Josh Hartnett il ruolo di. Il regista, dopo molto tempo, ha smentito le indiscrezioni che circolavano da anni relative al periodo in cui stava scegliendo ...... che uscirà nelle sale americane venerdì prossimo, aNolan è stata fatta ancora la ...ha ammesso di aver sentito una responsabilità simile quando ha firmato per dirigere i film di. ...... ha vinto un premio Oscar postumo come migliore attore non protagonista per il ruolo del Joker ne Il cavaliere oscuro , film della trilogia didiretta daNolan. Sembra che l'...

Batman, Christopher Nolan smentisce: "Non ho mai offerto il ruolo a ... Movieplayer

Il regista Christopher Nolan è ritornato a parlare dei suoi film di Batman, smentendo l'indiscrezione secondo la quale aveva offerto la parte a Josh Hartnett.The Batman è a tutti gli effetti tra i film con il maggior numero di contestazioni nel Regno Unito, svelati i motivi ...