Basta | si angoscia la gente Meteo | schiaffo di Sottocorona ai catastrofisti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Da quando in diretta, nella striscia di L'Aria che tira (La7) dedicata alle previsioni, ilrologo Paoloha definito «sciocchezze» le tesi allarmistiche dei giornali italiani sul caldo anomalo, è diventato suo malgrado simbolo di «negazionismo climatico». Invece, ha solo detto la verità. «Combatto, si fa per dire, da tempo contro le modalità con cui sono stati presentati in alcuni casi questi fenomeni climatici. Non nego affatto i cambiamenti, sono 50 anni che li conosco be ne». Allora cosa la turba? «La forma, visto che sono abituato a discutere della sostanza. Da almeno 3 settimane si parla di “Italia a 47 gradi”, di “ondata rovente” e “onda di calore”, quando siamo solo nel periodo statisticamente più caldo dell'anno». Quindi l'emergenza non c'è? «L'emergenza c'è. Ed è quella che riguarda non tanto i fenomeni estremi quanto la loro ...

, sila gente". Meteo, schiaffo di Sottocorona ai catastrofistiDa qui l'di dover essere sempre, se non perfetti, almeno al passo. In un vortice che si ... Il cinema non fa eccezione:ascoltare qualche puntata del podcast Films to be buried with , ...... la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna:e ...usare la funzione di deumidificazione, prevista già in ogni apparecchio. Quando l'umidità sarà ...

Caso camici, Fontana: tre anni di angoscia per la famiglia Affaritaliani.it

Lungotevere Arnaldo da Brescia, di fronte a Ponte Matteotti. Da lì passa il tram 10 che viene da viale Regina Margherita, Parioli, via Flaminia e che poi prosegue verso piazza Risorgimento."Sono stati tre anni con un senso di preoccupazione e angoscia ": il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato dal TgR Lombardia torna a parlare del caso camici, per cui in appello è sta ...