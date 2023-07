Basket | Varese-Matt Brase | nella notte la separazione ufficiale Il coach andrà nello staff dei Philadelphia 76ers

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si chiude il rapporto tra Openjobmetis. Ilnativo di Tucson, Arizona, ha infatti deciso di prendere una strada diversa da quella inizialmente tracciata. La destinazione si chiama, che aveva già allenato in Summer League: per lui pronto un ruolodella franchigia. Proprio nelle ultime 24 ore è arrivata la rottura definitiva, con l’allenatore che non è stato convinto a tornare nemmeno da Luis Scola in quella che, a ragion veduta, si può definire come una delle estati più calde della storia recente di, e non dal punto di vista meteorologico. Quasi a completamento dell’intera situazione, che nasce dalle vicende sia di giustizia sportiva che di mercato del club, il comunicato ...

... centro classe 1991, 207cm per 103kg è un nuovo atleta del Nardòe sarà a disposizione di ... Iannuzzi, vanta ben quattro stagioni in Serie A con le maglie di Capo D'Orlando, Brindisi,e ...53 Tomas Woldetensae (ala, Openjobmetis). 54 Alessandro Pajola (play, Virtus Bologna). 70 ...13 agosto ultima gara in Italia a Ravenna per Gigi Datome (che dopo i Mondiali si ritira dal...Gianmarco Pozzecco per la preparazione ai prossimi Mondiali di. Si tratta di Tomas Woldetensae, confermato aper il prossimo campionato, e di Guglielmo Caruso che nel frattempo è stato ...

Caso Brase, Pallacanestro Varese è pronta a farsi rispettare VareseNoi.it

Comunicato notturno a sancire l'addio dell'allenatore che parla di "stagione magica che porterò sempre con me". Scola lo ringrazia, il coach ha firmato in NBA ...Pallacanestro Varese comunica che dalla prossima stagione Matt Brase non sarà più l’allenatore della Openjobmetis. Fin dal suo primo giorno a Varese, la scorsa estate, il coach è ...