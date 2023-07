Barbie | il film farà bene alle azioni di Mattel?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un'analisi di eToro sull'andamento storico delledi aziende coinvolte in blockbuster dimostra che l'entusiasmo in Borsa si spegne subito. Ma ci sono alcune eccezioni

E' bastata la notizia dell'uscita dela rilanciare la domanda della bambola più famosa al mondo. Da Catawiki, la piattaforma d'aste online specialista nelle vendite di giocattoli, sono quasi raddoppiate le richieste negli ...È 'Barbenheimer' mania. Perchè scegliere tra i' e 'Oppenheimer' se puoi averli entrambi L'uscita in contemporanea negli Usa di Oppenheimer e, dueche non potrebbero essere più diversi, ha scatenato il pubblico americano. ...Iscriviti subito Arriva ildi: ecco tutto quello che c'è da sapere Le 10 economie più ricche al mondo nel 2075: scopri la classifica La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la ...

Margot Robbie ha ricordato come abbia venduto Barbie alla Warner nella riunione pre-via libera alla produzione della pellicola ...Giorgia Soleri è finita al centro della polemica per aver partecipato alla prima del film Barbie: piovono critiche per la sua recensione.