Barbara Garofoli annuncia l’ingresso di SGB Humangest nel capitale sociale di Corsi & Partners

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 luglio 2023): “SGBamplia la propria offerta di servizi conneldi, specializzata in Head Hunting” Milano, 20 Luglio 2023. SGBHolding, gruppo ainteramente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll, ha chiuso un accordo con, Boutique Firm specializzata nell’Head Hunting dal 2011, per l’acquisizione del 33% della società. “Con questa operazione, il Gruppo entra nel segmento della ricerca di profili di Middle Management e in quello dell’Executive ...