Bandai Namco Europe | ecco la line-up per Gamescom 2023!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 20 luglio 2023)ha annunciato la sua personale-up per l’imminente2023, la fiera di Colonia tanto attesa da tutti i videogiocatori. Scopriamola insiemeè lieta di annunciare la sua-up perQuest’anno, i visitatori potranno provare i seguenti titoli: Armored Core VI: Fires of Rubicon, NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, Park Beyond, SAND LAND e TEKKEN 8.sarà presente allo stand A21 nella hall 6. Armored Core VI: Fires of Rubicon è l’atteso nuovo gioco d’azione di FromSoftware eEntertainment. I giocatori potranno assemblare il proprio ...