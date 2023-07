Bambina di 10 anni annegata in mare in Sardegna | si era tuffata nonostante onde e vento | le due sorelle in ospedale Morta anche una turista

... vicinissima a Porto Alabe, località costiera al confine tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes (Oristano), è stata unadi soli 10. La piccola stava giocando con le sorelle di 12 e 17 ......di 10è morta in mare in provincia di Oristano . Era insieme alle due sorelle: tutte si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde e non sono più riuscite a tornare a riva. Laè ...Due tragedie del mare in Sardegna: annegano unadi 10e una turista in due punti diversi della costa ma nella stessa zona, nell'Oristanese. La prima vittima, la ragazzina, di origini marocchine ma nata e vissuta tra Oristano e Macomer, ...

Sardegna, bambina di 10 anni muore annegata in mare a Porto Alabe. Ricoverata la sorella 15enne Il Fatto Quotidiano

Non hanno neppure risposto alla loro offerta. Relata negativa, proposta caduta letteralmente nel vuoto, ritenuta del tutto inaccettabile. I due genitori della bambina ferita a colpi di mitra ...Il Gip del Tribunale di Bolzano oggi ha assolto dall’accusa di omicidio colposo Sigfried Wolfsgruber, presidente del consiglio di ...