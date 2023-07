Baghdad | manifestanti assaltano l’ambasciata svedese

, 20 lug. - Assaltata da una folla dil'ambasciata svedese in Iraq. I dimostranti hanno appiccato il fuoco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe prevista a Stoccolma, vicino ...Colonne di fumo attorno all'ambasciata svedese a, dopo che centinaia dihanno preso d'assalto la sede diplomatica di Stoccolma e l'hanno incendiata per protestare contro l'atteso rogo di un Corano in Svezia. Le autorità svedesi ...IRAQ Iiracheni che da giorni scendono in piazza per protestare contro la copia del Corano brucata in Svezia, nella notte, hanno assaltato l'ambasciata svedese nel centro di, scalando le ...

Assalto all'ambasciata svedese a Baghdad: l'irruzione, poi i manifestanti appiccano il fuoco RaiNews

Manifestanti prendono d’assalto l’ambasciata svedese a Baghdad per protestare contro il rogo del Corano, autorizzato dalla autorità svedesi.Le notizie del giorno: in una raid israeliano a Nablus un morto e quattro feriti palestinesi. Una sparatoria ha sconvolto la Nuova Zelanda a poche ore dall’inizio del mondiale di calcio fem ...