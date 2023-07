Baghdad | assalto all’ambasciata svedese | tensione tra i due Paesi

AGI - Centinaia di manifestanti hanno preso d'l' ambasciata svedese anelle prime ore del mattino e le hanno dato fuoco in segno di protesta contro il rogo di un Corano in Svezia. Lo riferisce Reuters citando un testimone. La ...Il gesto dell'uomo arriva dopo che centinaia di manifestanti hanno preso d'la sede dell'ambasciata svedese nel centro di, capitale dell'Iraq, scalandone le mura e dandole fuoco per ...Rogo del Corano, paura all'ambasciata svedese a: l', poi l'incendio

Rogo del Corano, assaltata l'ambasciata svedese a Baghdad ed espulso l'ambasciatore in Iraq RaiNews

In risposta, il primo ministro iracheno ha prontamente espulso l’ambasciatore svedese e richiamato l’incaricato d’affari del Paese in Svezia, aggravando ulteriormente le tensioni diplomatiche tra le d ...Richiamati in patria i diplomatici svedesi in Iraq dopo le manifestazioni che hanno preso di mira l'edificio sede della rappresentanza diplomatica del paese scandinavo ...