Baby gang a Milano | ecco perché sta aumentando la violenza tra i ragazzi del centro e quelli di periferia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Iinvisibili delle periferie aggrediscono i coetanei nei quartieri del, li derubano, li colpiscono per il gusto di farlo, o per uno sguardo «sbagliato». Il fenomeno dellesta creando un’escalation di, e chi ha paura si sta attrezzando per difendersi. Con coltelli, ronde e lodi a Putin. Che risposte sta dando la città a questo disagio giovanile? Siamo andati a cercarle

Luoghi dove emerge il disagio giovanile come l'abuso di alcol e il fenomeno delle". Ulteriori servizi poi sono "stati predisposti durante la movida comasca nei fine settimana", comunica ...In gergo si chiama shitstorm l'ondata di odio via social che si è scatenato contro l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone rea di non piacere al rapperche con un video condiviso sui ...A scatenare quella che in gergo si chiama shitstorm è stato il rapper, ben noto anche alle autorità giudiziarie, che con un video condiviso sui social, dove ha un enorme seguito, si è ...

Pestaggio al parco, ore contate per la baby gang del Chico Mendez ilmessaggero.it

Proteste anche a S.Cesario per le carovane di nomadi,. Fd’I annuncia un esposto. I rappresentanti di Fratelli d’Italia di Castelfranco e San Cesario hanno annunciato ieri iniziative di sensibilizzazio ...E' stato individuato il gruppo di 4 giovani di origine nordafricana che al grido di "Novara è d'oro" lo scorso 9 luglio ha aggredito due coetanei italiani in una strada isolata. Secondo la ...