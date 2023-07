Avanzers Italian Superheroes | recensione | uno spaghetti-fi tutto italiano per parodiare Hollywood

(Di giovedì 20 luglio 2023) La nostradi, film dai chiari intenti parodistici ribattezzato dal suo stesso regista Cosimo Bosco primo “-fi” di sempre: qualche idea c’è, ma il problema grosso è la confezione Sin dai tempi di Buster Keaton prima e di Mel Brooks poi il cinema ha fatto della parodia un genere (o sottogenere) che va di pari passo con la realtà, con i cambiamenti sociali e politici della contemporaneità ma anche con quelli culturali, prendendo di mira atteggiamenti, velleità, idiosincrasie, usi e costumi di un’epoca o di uno spazio fisico e geografico. E in Italia? La risposta nostrana attuale al cinema parodistico d’oltreoceano è firmata Cosimo Bosco che, con il suo(arrivato pochi mesi dopo ...

Superheroes - Italia 2023 - 95
Barbie - USA, UK 2023 - 114 - ( la recensione ) - 3.2/5 (Chiara Zuccari)
Super Heroes - Un film di Cosimo Bosco. Avengers all'italiana. Con Ciro Villano, Francesca Ceci, Walter Lippa, Maurizio Mattioli, Jessica Botti. Commedia, Italia, ...
Superheroes arriverà nei cinema a partire dal 20 luglio . Diretto da Cosimo Bosco , questo film vede nel suo cas t Maurizio Mattioli, Ciro Villano, Francesca Ceci, Giancarlo Del ...

