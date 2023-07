Autonomia differenziata | via libera per la sanità dal comitato dei saggi

(Di giovedì 20 luglio 2023) Semaforo rosso, semaforo verde. Come in un incrocio, ilLep presieduto da Sabino Cassese è vicino a stabilire quali materie oggetto didevono restare ferme...

E, ciliegina sulla torta, ha organizzato assieme a Marco Sarracino, responsabile Mezzogiorno del Pd, un dibattito a Napoli contro l'; con il risultato che De Luca ed i suoi non ...... il governatore e il deputato (che molto probabilmente sarà invece alla convention organizzata da Bonaccini), alla due giorni napoletana contro l'. Aggiungendo, però, a mo' di ...... presentata dal gruppo Fratelli d'Italia, sull'avvio del procedimento per la richiesta didella Regione Emilia - Romagna.

Riforme (Commenti) Il divario territoriale non si riduce, ed anzi tende per molti profili ad allargarsi, sia pure meno e più lentamente rispetto alla caduta seguita alla crisi del 2008. Di Massimo Vil ...