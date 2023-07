Auto piena di sabbia? Basterà fare così per farla tornare pulita in un attimo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 20 luglio 2023) Come risolvere il fastidioso problema dell’didopo una giornata al mare? Ecco i consigli da seguire. Andare al mare, d’estate, è un modo per rilassarsi, farci un bel bagno rinfrescante e stare in mezzo alla natura. L’unica cosa fastidiosa però, al rientro, è lache ci troviamo in macchina. Noi cerchiamo di pulirci per bene, rimuovendo con le fontanelle di acqua, ladai piedi e dal corpo, ma in ogni caso se ne troverà sempre tanta. Ci sono però alcuni piccoli trucchi per toglierla senza problemi. Come eliminare lain- Ilovetrading.itUn primo consiglio è sicuramente quello di sciacquare bene i piedi prima di entrare in macchina e sbattere anche le infradito o ciabatte. Evitate di lasciare la macchina al sole perché potrebbe ...