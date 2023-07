Auto | mercato corre in Europa | +17 | 6% nel primo semestre 2023

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Ildell’in. A giugno +1,2 milioni di immatricolazioni pari al 18,7% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ildelsi chiude con oltre 6,5 milioni di immatricolazioni (+17,6% sullo stesso periodo del 2022). il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Mercato dell'auto in Europa: +18,7% a giugno 2023 AlVolante

(Adnkronos) - Il mercato dell'auto corre in Europa. A giugno +1,2 milioni di immatricolazioni pari al 18,7% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il primo semestre del 2023 si chiude con ...Prosegue la crescita del mercato europeo dell’auto, che ha visto un segno positivo del 18,7% nello scorso mese di giugno. Si tratta dell’undicesimo mese consecutivo di crescita, spesso in ampia doppia ...