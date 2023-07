“Attacco ischemico causato da una pozione cucinata in spiaggia all’Isola dei famosi” | la rivelazione di Paolo Noise

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ad alcuni mesi di distanza,parla nel dettaglio del motivo che lo ha spinto ad abbandonare anzitempo L’isola dei. Come noto lo speaker di Radio 105 ha avuto problemi di salute piuttosto seri, ma finora non si era mai sbottonato sulla questione. Lo fa in un’intervista concessa a Novella 2000: “Purtroppo sono dovuto uscire prima per untransitorioda unache ci siamo cucinati ina base di acqua di mare”. Prosegue: “Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte ...

