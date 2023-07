Atletico Madrid | immediata reazione dei tifosi contro Joao Felix | targa vandalizzata e messaggio chiaro

E il 19 è il numero di Alvaro Morata all'. Subito dopo ecco il ghiacciolo, il selfie dell'estate finora. Il gusto sembra essere alle more (fate un rapido controllo su google), e anche ...La sue esperienza ai Blues, dunque, non è stata positiva con il club inglese che ha deciso di non riscattare Joao Felix tornato, dunque, all'; il futuro del portoghese, però, non è per ...... Rosalia Pipitone (AS Roma); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women's), Elena Linari (),...

Ecco perché l'Atletico Madrid non può cedere Morata sotto i 20 milioni Voce Giallo Rossa

Sono ore decisive per il futuro di Alvaro Morata. Come riportato da Sportmediaset, l'attaccante dell'Atletico Madrid, che piace molto anche a Roma, Juventus e Milan, starebbe spingendo ...Alvaro Morata potrebbe diventare protagonista di un duello di mercato. Inter e Roma, infatti, sarebbero sulle tracce del centravanti spagnolo: entrambe starebbero cercando una punta di spessore ed ...