E' bastata una dichiarazione diFelix per cancellare il talento dai cuori colchoneros. Il giocatore qualche giorno fa ha parlato del suo futuro, lasciando a bocca aperta i tifosi dell'...Felix si è offerto al Barcellona ('Il mio sogno è sempre stato giocare per i blaugrana'), un ... quello catalano e l'Madrid , che negli anni è andata consolidandosi con diverse operazione,...Commenta per primoFelix è un separato in casaMadrid . Il portoghese si sta allenando a parte e spinge per trasferirsi altrove, dopo il passaggio in prestito al Chelsea . TRATTATIVA - Parlando a Fabrizio ...

Atletico, Joao Felix rende furiosi i tifosi: rovinata la targa allo stadio Corriere dello Sport

Il Barcellona sarebbe intenzionato a cedere Franck Kessie, ma non alla Juventus: come riportato dal "Corriere della Sera", i blaugrana starebbero pensando di intavolare una trattativa ...Trattative rese difficili da una generale prudenza economica, prima si vende poi si compra ...