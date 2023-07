Atletica | Yelena Isinbayeva finirà sotto processo? La Duma si muove per aprire un atto formale

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) In Russia, la vicenda legata asi sta facendo molto seria. Se fino a ieri si leggevano solo dichiarazioni più o meno risentite di giornalisti o politici di seconda fascia, quanto scritto lunedì sui social network dalla due volte campionessa olimpica ha ora attirato l’attenzione, non certo amichevole, della. Il rischio è quello di passare dalle parole ai fatti. Vale la pena di ricordare cheè, formalmente, un membro delle forze armate russe, così come in Italia tanti atleti sono tesserati per gruppi sportivi legati a corpi militari o di polizia. Nel caso specifico della quarantunenne di Volgograd, si parla però di un’ufficiale dell’esercito, nel quale è inquadrata con il grado di “maggiore”. Lunedì, la primatista mondiale del salto con l’asta, ha annunciato di poter riprendere ...