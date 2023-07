Atletica | Larissa Iapichino guadagna nel ranking mondiale! Quattro vittorie e boom di punti | la nuova classifica

(Di giovedì 20 luglio 2023)si sta preparando per essere grande protagonista al Meeting Herculis di Montecarlo, dove andrà a caccia della terza vittoria stagionale in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurra, reduce dalla conquista della medaglia d’oro agli Europei Under 23, è in ottima forma e ha tutte le carte in regola per ripetere i successi ottenuti tra Firenze e Stoccolma. Gli ultimi due mesi sono stati particolarmente prolifici per la 21enne, che è infatti entrata di prepotenza nella top-10 delstilato da World Athletics, la Federazione Internazionale dileggera. La figlia di Fiona May occupa attualmente il sesto posto nella graduatoria con 1.312all’attivo. La fresca 21enne ha migliorato di un paio di ...

In gara anche altri azzurri comeIapichino nel lungo femminile, Yeman Crippa nei 5000 ed Elena Carraro nei 100hs.... rappresenta una delle speranze più fulgide della nostra; entrata a far parte del gruppo ... I balzi dihanno ormai come panorama la Tour Eiffel: il prossimo anno a Parigi proverà a ...Roma salta nel Metaverso insieme aIapichino. Gli Europei didel prossimo anno si aprono alla tecnologia e lanciano un esperimento mai visto prima per un evento sportivo italiano: ieri la Fondazione EuroRoma 2024, che ...

Atletica, Larissa Iapichino non avrà la sua principale avversaria ai Mondiali: chi è e cosa è successo OA Sport

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. La Wanda Diamond League è alla ...Larissa Iapichino ha eguagliato la migliore prestazione europea stagionale, saltando 6.93 metri in occasione del trionfo agli Europei Under 23 andati in scena lo scorso weekend a Espoo (Finlandia). L' ...