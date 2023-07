Atletica | Folorunso a un passo dal record italiano nei 400 ostacoli | suo il meeting in Slovacchia con 54?44

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una super Ayomidevince ildi Banska Bystrica, in, sfiorando ildei 400. 54.44 il crono dell’azzurra, a un solo decimo dal primato nazionale di 54.34, stabilito da lei stessa lo scorso anno ai Mondiali di Eugene. La speranza è ovviamente che riesca a batterlo in occasione dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto, dove l’atleta azzurra andrà a caccia anche della carta olimpica. Lo standard per i Giochi di Parigi 2024 è di 54.85, ergo più che alla portata. Buone notizie anche per Rebecca Sartori (Fiamme Oro), che in virtù del terzo posto in 55.07 ha migliorato di due decimi il 55.27 messo a referto pochi giorni fa alfrancese di Sotteville. SportFace.

Quinto posto per Ayomidenei 400hs della tappa Gold del Continental Tour , a Szekesfehervar, in Ungheria. La primatista italiana ha corso in 55.63 nella prova dominata dalle atlete giamaicane, con il successo per ...

L’azzurra sfiora il suo primato italiano dei 400 ostacoli con 54.44 vincendo nel meeting in Slovacchia. Ancora al personale Sartori, 55.07 (in aggiornamento) Trema il record italiano dei 400 ostacoli.Ayomide Folorunso ha sfiorato il suo record italiano dei 400 ostacoli. L'azzurra ha corso in 54.44 a Bansky Bystrica (Slovacchia), vincendo il Meeting in maniera perentoria e fermandosi a un solo deci ...