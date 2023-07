(Di giovedì 20 luglio 2023) Elenaè la nota migliore della pattuglia italiana impegnata al Meeting di, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Dopo la medaglia d’argento conquistata sui 100 ostacoli agli Europei Under 23 e alla vigilia dell’esordio in Diamond League, l’azzurra ha corso in 13.00 (0,3 m/s di vento a favore) e ha chiuso la seconda serie al terzo posto (nono tempo complessivo). Ossamaè invece ottimo terzo sui 1500 metri in 3:38.12 nella gara vinta dallo spagnolo Adel Mechaal con 3:37.36. Eleonora Marchiando è tornata sotto i 56 secondi sui 400 ostacoli: terza prestazione in carriera in 55.55 per chiudere al quinto posto. Lorenzoè sesto in 46.00 sui 400 metri. Robertasupera 4.45 metri al terzo tentativo, poi ...

In gara anche altri azzurri come Larissa Iapichino nel lungo femminile, Yeman Crippa nei 5000 ed Elenanei 100hs.Per quanto riguarda l'ostacolista Elena(Atl. Brescia 1950), la protagonista in maglia azzurra agli Euro U23 di Espoo se la vedrà con le altre americane Alaysha Johnson e Tia Jones

Atletica, Carraro convince a Lucerna. Benati 46 tondo, Bruni si ferma a 4.45, buon Meslek OA Sport

Alla prima gara dopo l'argento degli Europei under 23 e alla vigilia della prima volta in Diamond League a Montecarlo, ancora una prova di solidità da parte di Elena Carraro. Sui 100 ostacoli l'azzurr