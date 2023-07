Atletica | Ayomide Folorunso sfiora il record italiano! Trema il primato sui 400 hs | vittoria in Slovacchia

(Di giovedì 20 luglio 2023)hato il suoitaliano dei 400 ostacoli. L’azzurra ha corso in 54.44 a Bansky Bystrica (), vincendo il Meeting in maniera perentoria e fermandosi a un solo decimo dalnazionale, ovvero il 54.34 siglato lo scorso anno in occasione della semifinale dei Mondiali a Eugene. La 26enne ha sciorinato un eccellente stato di forma e sembra essere nelle condizioni ideali quando manca un mese alla rassegna iridata di Budapest. L’emiliana, che ha anche realizzato lo standard di World Athletics per le Olimpiadi di Parigi 2024 (il cosiddetto minimo è fissato a 54.85), si era fermata a 54.79 in questa stagione in occasione degli Europei a squadre in quel di Chorzow, chiusi in seconda posizione. La prestazione della ribattezzata Ayo è stata degna di nota, ...

Quinto posto perFolorunso nei 400hs della tappa Gold del Continental Tour , a Szekesfehervar, in Ungheria. La primatista italiana ha corso in 55.63 nella prova dominata dalle atlete giamaicane, con il ...Folorunso conclude terza nei 400 metri femminili in 55.12. Vince l'olandese Bol in 52.76 con il record del meeting davanti alla finlandese Lehikonen in 54.67. Mattia Furlani è nono nel salto ...Tutto pronto per la Wanda Diamond League di Losanna 2023 dileggera : ecco le informazioni per seguire tutte le gare della sesta tappa del circuito ... Al via ancheFolorunso, Roberta ...

