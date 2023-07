Atalanta | richiesta schock al Manchester United per Hojlund

... il Siena con una formazione U23 () mentre il Brescia darà via ai ripescaggi, che vedranno ... 666, ha accolto immediatamente ladella Società Alcione Milano Società Sportiva a r.l. di ...Ladell'di 70 milioni è ritenuta troppo alta dai Red Devils MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United resta sulle orme di Rasmus Hojlund ma se l'non abbasserà le proprie ...Harry Kane è difficile da raggiungere perché nelle mire del Bayern Monaco, mentre per l'attaccante danese dell'Rasmus Hojlund, 20 anni, il club inglese ritiene eccessiva ladi 70 ...

Atalanta: lo United vuole Hojlund, ma la richiesta di 70 milioni è ... Diretta

Tiene banco in casa Atalanta la possibile cessione di Hojlund al Manchester United: proposto il centrocampista olandese Van de Beek ...Come anticipato ieri dal nostro Fabrizio Romano, sono giorni caldi per Rasmus Hojlund. Chiusa la trattativa Onana con l’Inter, il Manchester United ora è concentrato sulla punta. Ecco le novità in arr ...