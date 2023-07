Atalanta-Rappresentativa Val Seriana 11-0 | normale amministrazione nerazzurra

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Amichevole precampionato traVal: sintesi, tabellino, risultato e cronaca A Clusone,Valsi affrontano in amichevole per quello che è il secondo test stagionale.VALLIVE: LA CRONACA Tutto pronto per l’amichevole traVal. Le squadre stanno scendendo in campo E’ COMINCIATO IL MATCH 1? OCCASIONE: Latte Lath raccoglie un cross perfetto di Zappacosta, tenta il tiro, ma Alborghetti para il tiro dell’attaccante. 3? GOAL DELL’: Colpo di tacco di Zappacosta su perfetto assist di De ...