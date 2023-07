Assegno unico 2023 | come non perderlo dopo l’ultimo pagamento del Reddito di cittadinanza

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per le famiglie beneficiarie didiinsieme, si pone il problema dinon perdere il sussidio per i figli,l’ultima di tranche diRDC di luglio. L’ultima Manovra di bilancioha previsto infatti il riconoscimento neldie Pensione diper un massimo di sette mensilità (fino a luglio) e, comunque, non oltre il prossimo 31 dicembre. In sostituzione di RDC e PDC (introdotte nel 2019 e destinate a esaurirsi tra pochi giorni), il recente Decreto Lavoro ha previsto due differenti prestazioni: una garantita ...

L'e universale sui figli invece è una misura di welfare per le famiglie con figli al di sotto dei 21 anni di età. Il reddito di cittadinanza ormai è ai titoli di coda, visto che sta per ...A tal proposito, come si evince dal messaggio numero 2632 del 12 luglio 2023 dell'Inps, le famiglie che hanno diritto all'erogazione dell'di inclusione e Supporto per la ...È importante sottolineare che il calendario reso noto riguarda unicamente quanti hanno già ricevuto l'e universale . Il nuovo calendario, inoltre, coinvolge quanti non hanno subito ...

Per le famiglie beneficiarie di Assegno unico 2023 e Reddito di cittadinanza insieme, si pone il problema di come non perdere il sussidio per i figli, dopo l’ultima di tranche di pagamento RDC di ...Come continuare a prendere l'assegno unico anche dopo la fine del reddito di cittadinanza sia per gli occupabili che per i non occupabili.