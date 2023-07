Assegno unico 2023 | come non perderlo con l’ultimo pagamento RDC

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per le famiglie beneficiarie die Reddito di cittadinanza insieme, si pone il problema dinon perdere il sussidio per i figli, dopo l’ultima di tranche diRDC di luglio. L’ultima Manovra di bilancioha previsto infatti il riconoscimento neldi Reddito e Pensione di Cittadinanza per un massimo di sette mensilità (fino a luglio) e, comunque, non oltre il prossimo 31 dicembre. In sostituzione di RDC e PDC (introdotte nel 2019 e destinate a esaurirsi tra pochi giorni), il recente Decreto Lavoro ha previsto due differenti prestazioni: una garantita a partire dal 1° settembre(SFL), l’altra dal 1° gennaio 2024 ...