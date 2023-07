Assalto all' ambasciata svedese in Iraq dopo i roghi del Corano | in fiamme la sede diplomatica

(Di giovedì 20 luglio 2023) A Baghdad è stata presa d'l', come rappresagliail rogo delannunciato avvenuto qualche settimana fa, al quale ne seguirà un altro nei prossimi giorni. Centinaia ...

Centinaia di manifestanti hanno preso d'la sede diplomatica, scalandone le mura e dandole ... secondo i post di un popolare gruppo Telegram legato'influente religioso e altri media filo - ...... quelli legati alla negazione della libertà che vive fin da giovanissimo, quando'età di sei ... Inizia qui la carriera di un "pittore d'", chiamato così per il vigore delle sue pennellate che ...In queste ore si sta lavorando forte sul centrocampista e sull'esterno, ma dopodiché sarà... per arrivare al portoghese, potrebbe inserire una contropartita che sa è molto gradita' Udinese ...

Assalto all'ambasciata svedese a Baghdad: l'irruzione, poi i manifestanti appiccano il fuoco RaiNews

Si fa un nome con i ritratti di Mao Zedong. Ma è in Europa che scopre il suo stile unico. Che gioca a ping-pong con la Storia ...Centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto la sede diplomatica svedese a Baghdad, scalandone le mura e dandole fuoco.