Asidep | si va allo sciopero per gli stipendi arretrati

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProclamato lodei lavoratoridal 24 al 28 luglio 2023. A comunicarlo sono i segretari provinciali di Fiom, Uilm, Fismic e Uglm, rispettivamente Morsa, Altieri, Zaolino e Iacovacci, che scrivono: "In data 9 maggio 2023 si è conclusa con mancato accordo la procedura di cui alla legge 146/1990; Non sono stati riconosciuti i pagamenti delle spettanze per i mesi maggio e giugno 2023, inoltre non è stato riconosciuto il welfare contrattuale previsto dall'articolo 17 del vigente CCNL dei Metalmeccanici degli ultimi 4 anni dal valore di euro 800; Non è stata trovata alcuna soluzione societaria che possa garantire la continuità occupazionale delle maestranze". Per questi motivi la decisione di proclamare lo".