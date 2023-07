Asgreen vince in volata al Tour | Vingegaard resta in giallo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023) BOURG EN BRESSE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kasperha vinto la diciottesima tappa delde France 2023, la MoUtiers-Bourg en Bresse di 185 chilometri. Il corridore danese della Soudal Quick-Step ha battuto nellaridotta Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team), compagni di fuga insieme a Victor Campenaerts (Lotto Dstny): i quattro battistrada sono riusciti ad anticipare di pochi secondi il gruppo che fino all'ultimo ha tentato di ricucire lo strappo. Nulla da fare per la maglia verde Jasper Philipsen, piazzatosi in quarta posizione: buon risultato per Matteo Trentin e Luca Mozzato, rispettivamente ottavo e decimo nell'ordine d'arrivo. Non cambia nulla dal punto di vista della maglia gialla: il danese Jonas(Jumbo-Visma)saldamente al ...