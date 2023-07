(Di giovedì 20 luglio 2023) Al secondo posto, 'Signora Volpe' su Canale5, con 1.392.000 spettatori e il 10.5%. di share Il film, trasmesso ieri da, è stato il programma tv più seguito della serata di mercoledì, con 1.726.000 spettatori e il 13.6% di share. Al secondo posto, ‘Signora Volpe’ su Canale5, con 1.392.000 spettatori e il 10.5%. di share. Al terzo posto, ‘Delitti in Paradiso’ su Rai2 (1.160.000 spettatori, share 8.3%, nel primo episodio, e 822.000 spettatori, share 7.3%, nel secondo). Ottimo risultato per ‘Zona Bianca’ su Rete4, con 844.000 spettatori e l’8.3% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Georgetown’ su Rai3 (683.000 spettatori, share 5.1%). ‘Freedom Summer’ su Italia1 ( 617.000 spettatori, share 5.4%), ‘Speciale Atlantide’ su La7 (496.000 spettatori, share ...

A seguire, tra gli altridi prime time: 'Georgetown' su Rai3 (683.000 spettatori, share 5.1%). 'Freedom Summer' su Italia1 ( 617.000 spettatori, share 5.4%), 'Speciale Atlantide' su La7 (496.La prima serata del 19 luglio:Rai 1 . I dati del preserale . I dati dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19 luglio:Rai 1. Ecco i dati della ...tv ieri 19 luglio 2023: Delitti in Paradiso sale a 1.16 milioni di spettatori per l'8,3% di share Rai1la prima serata di ieri con glitv di Amore, cucina e curry , che ha appassionato 1.726.000 spettatori pari al 13.6% di share. Secondo posto per Canale 5 con la prima puntata di Signora ...

Ascolti tv, vince 'Amore, cucina e curry' su Rai1 Adnkronos

Ascolti Tv di ieri 19 luglio 2023: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time. Si tra ...Rai 1 batte Canale 5 con "Amore, cucina e curry": la tv di Stato si prende tutto. Lontano dal podio lo speciale Atlantide con Andrea Purgatori su La7 ...