Ascolti tv mercoledì 19 luglio | Amore | cucina e curry | Signora Volpe – Una zia preoccupata

(Di giovedì 20 luglio 2023)tv192023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,192023? Su Rai 1 è andata in onda. Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Georgetown. Su Rete 4 Delitti in Paradiso. Su Canale 5– Una zia. Su Italia 1 Freedom oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggioritv192023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv192023, prima serata I dati ...

Stando quindi alle foto pubblicate sul numero di Chi di19 luglio, la showgirl Belen ... leggi anchetv: Temptation Island è imbattibile, Mediaset supera di nuovo la Rai Articolo ...E in attesa di scoprire come il pubblico accoglierà questa prima puntata attualmente in onda, in termini di, scopriamo cosa succederà nel prossimo appuntamento in onda26 luglio. ...... Vanessa Scalera , la sua Imma Tataranni - sostituto procuratore è la serie campione diche ... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi19 ...