Ascolti tv ieri | flop mattino Rai1 | pienone per Tour de France e Zona Bianca

(Di giovedì 20 luglio 2023) Come rilevato daglitv di, mercoledì 19 luglio 2023, il film Amore Cucina e Curry suè stato seguito da 1.726.000 spettatori, 13.6% di share. Su Canale 5 la serie Signora Volpe ha registrato un netto di 1.392.000 spettatori con il 10.5% di share. Speciale Atlantide su La7, nel giorno della morte di Andrea Purgatori, ha ottenuto 496.000 spettatori, share del 5.2%. Molto benesu Rete 4 con 884.000 telespettatori, 8.3% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai3 film Georgetown 683.000, 5.1% Rai2 Delitti in Paradiso 978.000, 7.8% Italia 1 Freedom Summer 617.000, 5.4% TV8 Name that Tune – Indovina la Canzone 357.000, 3% NOVE film Benvenuto Presidente! 311.000, 2.4%. IN AGGIORNAMENTO