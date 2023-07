Articolo nello speciale Leggo

Questofa parte dello speciale di Leggo sul concerto dei Måneskin di venerdì 21 che verrà distribuito gratuitamente allo stadio Olimpico Quattro giovani dei quartieri di Monteverde e ...specifico e' in arrivo un nuovo sportello per i contratti di sviluppo dedicato a sei ... Condividi questo: Sponsor... il deputato finitoscandalo Palamara. La Consulta ha pertanto annullato la deliberazione con ... La deliberazione della Camera è stata annullata, perché ritenuta in contrasto con l'68, ...

Måneskin, il concerto all'Olimpico. Tutta la band dalla A di Agnelli (Manuel) alla Z di Zitti e Buoni. Articol leggo.it

Durante la Conferenza di Casablanca, nel gennaio 1943, a un passo dalla vittoria nella Campagna del Nord Africa, Roosevelt e Churchill decidono che l’attacco al continente europeo sarà sferrato da sud ...Quattro “diavoli in cerca di redenzione”, con un nome danese, Måneskin, che significa chiaro di luna, quasi a presagire che a illuminare la scena rock, pop, alternative di ...