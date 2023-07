Arrivano le vacanze e la benzina vola a 2 euro al litro Qualcosa di strano Perché il governo non interviene?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Come ogni anno, in vista degli esodi estivi, torna ad aumentare il prezzo dellache ora è arrivato, in alcune pompe, a dueal... Segui su affaritaliani.it

... anche A4 Holding ha predisposto per questa estate un piano di interventi per garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza di tutti i viaggiatori durante il grande esodo per le. La ...Dopo quelli per la sicurezzai consigli per la privacy . Facebook, Instagram e altri social sono già pieni di foto e video delle, ma non tutti gli utenti prestano attenzione alle conseguenze delle loro azioni. Il ...& ricarica:puntuali dai lettori le segnalazioni di situazioni paradossali, come questa inviata da Luca per Lignano Sabbiadoro. Ma chiediamo aiuto ai lettori per fare il punto della ...

Vacanze & ricarica: il caso di Lignano Vaielettrico.it

Con l’estate arrivano i singoli da spiaggia. In quelli di quest’anno c’è nostalgia ovunque: per seguire le tendenze del mercato molte canzoni sono simili e prevedibili. Leggi ...Meteo fino a FERRAGOSTO: ben due insidie incombono sulle nostre VACANZE! Vediamo la TENDENZA Come sarà il meteo fino a Ferragosto E' appena arrivata una prima tendenza per il periodo clou dell'Estate ...