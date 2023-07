Arrampicata Sportiva | Campionato Italiano Boulder 2023 | 166 atleti al via a Forlì

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si avvicina ilAssoluto di, in programma al Centro diVertical di. Sono 166 gliche parteciperanno alla competizione. Spiccano i campioni della Nazionale Senior Filip Schenk e Camilla Moroni (entrambi di Fiamme Oro Moena) trionfatori del2022, oltre a Marcello Bombardi, Giorgio Tomatis, Giorgia Tesio (di Centro Sportivo Esercito), Michael Piccolruaz, Davide Colombo, Claudia Ghisolfi, Laura Rogora (di Fiamme Oro Moena), Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino), Giulia Medici (Sport Promotion) titolare della medaglia d’argento agli Europei di Cracovia, Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro Moena) appena rientrato nelle competizioni internazionali. Occhi puntati anche sui membri della Nazionale giovanile, come Luca ...

Forse a molti questi nomi non diranno nulla, ma per gli appassionati della arrampicata è esattamente il contrario, essendo i due campioni in questione ai vertici italiani e addirittura

Si terrà per la prima volta a Forlì, nell'attrezzatissimo Centro di arrampicata Vertical (Via Pandolfa 42) il Campionato Italiano Assoluto di Boulder. 166 gli atleti che parteciperanno alla competizio