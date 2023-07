Aria condizionata in auto | multa a chi non rispetta il divieto | ecco quale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il caldo record di questi giorni ci porta a parlare anche dell’ine di unada 223 a 444 euro legata all’utilizzo della stessa. Non molti sanno infatti che è vietato tenere accesa la refrigerazione durante la sosta del veicolo, mantenendo dunque anche questo acceso. Il motivo di questa norma è legato alla necessità di tutelare l’ambiente. Il tutto in merito a questa specifica sanzione è scritto nel comma 7-bis dell’articolo 157 del codice della strada che specifica: “È fattodi tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’nell’vettura stessa. Dalla violazione consegue una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 223 a 444 euro”. La ...

