Arabia Saudita | l’Al-Shabab piomba su Morata

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il principeAbdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, dirigente delha confermato l’interesse perSe il calciomercato fosse un giallo da ombrellone l’assassino sarebbe il principe. Il campionato arabo continua a strappare a colpi di milioni i calciatori dal mercato europeo. L’ultimo potrebbe essere Alvaro, attaccante che in Italia ha tantissimo mercato:, per voce del principe Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, èto su di lui. Di seguito le sue parole riportate da As. «Sì, abbiamo fatto un’offerta pere speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile. Per quanto riguarda Carrasco, l’intenzione del giocatore di unirsi al...

Perché 'il capitano dei capitani' del Liverpool se ne va pure lui in, all'Al - Ettifaq che aveva già assunto come allenatore Steven Gerrard. 12 milioni di sterline più bonus, il prezzo.2 L'chiama, Lorenzo Pellegrini non risponde. Il centrocampista e capitano della Roma ha rifiutato un'offerta dell'Al - Nassr di Cristano Ronaldo e Brozovic.... esultanza gol Romelu Lukaku Lukaku rischia di ritrovarsi con una sola possibilità di scelta: l'. L'attaccante belga, scrive la Gazzetta dello Sport, non è una priorità per la Juventus .

Calcio, Arabia Saudita: annuncio per la terza categoria. Offerta da 50mila euro QuiFinanza

L'ex bianconero ora gioca a Dubai: "Giuntoli, che colpo. Al Napoli poche parole tanti affari. La Juve lotterà di nuovo per il titolo" ...L'ex presidente del Livorno ha esposto il proprio punto di vista sul rifiuto opposto da Allegri alle offerte provenienti dall'Arabia Saudita ...