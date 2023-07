Aquaman 2 | rimosso ufficialmente il cameo di Batman

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ormai ufficiale e confermata la notizia della cancellazione deldi Ben Affleck, nei panni del suo, all’interno di2, aliase il Regno Perduto: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Una lunga, pedissequa ed estenuante odissea. No, non stiamo parlando del superare queste eterne giornate di caldo asfissiante, ma quella che sta affrontando la DC per portare sul grande schermo2, aliase il Regno Perduto (qui trovate la nostra recensione del primo capitolo). Fra cambi di dirigenza, rinvii a causa della pandemia di cui è stato vittima anche The Flash, che è però arrivato al cinema nel mese di giugno, nelle scorse ore è trapelata la notizia, poi ufficializzata, della cancellazione deldel ...