Appalti | Palermo Acea | “Protocollo col ministero dell’Interno pone il gruppo all’avanguardia sulla legalità”

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Ilfirmato oggiilsui temi dellae della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata”. Ad affermarlo è l’ad di, Fabriziodopo la firma al Viminale con il ministroMatteo Piantedosi di unQuadro Nazionale per la tutela dellacon l’obiettivo di rafforzare l’impegno comune contro potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori societari di rilievo strategico nazionale, tra i quali la gestione delle reti idroelettriche e dei rifiuti. Infatti, sottolinea, “grazie alla sinergia con il...

Infatti, sottolinea, "grazie alla sinergia con il Ministero dell'Interno e le Prefetture presso le quali sarà ratificato in tutti i territori in cui siamo presenti, consente di coniugare la ...Ipotesi a cui non hanno mai creduto il procuratore capo diMaurizio De Lucia e Paolo Guido, ... Quest'ultimo mise la parola fine sulle indagini "Mafia -" tanto care a Borsellino e fu ...... irregolarità negli, nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione dei ...del Piano nazionale di ripresa e resilienza"."Il protocollo firmato oggi " ha dichiarato l'AD"...

Appalti, Palermo (Acea): "Protocollo col ministero dell'Interno pone il ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Il protocollo firmato oggi pone il Gruppo all’avanguardia sui temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata”. Ad affermarlo è l’ad di Acea, F ...Milano ricorda ieri Paolo Borsellino e le vittime delle stragi mafiose con un minuto di silenzio. Il sindaco Sala sottolinea l'impegno della città nella lotta alla mafia e alla corruzione. Studenti, a ...