Antonella Fiordelisi si ritrova nello stesso locale di Daniele e Oriana

Edoardo Donnamaria ha preso una decisione lodevole: bloccare gli hater e coloro che insultano (quotidianamente) la sua ex fidanzata. Nel corso di una room su Twitter, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto fare delle precisazioni. Credits foto: @rebecca_ame (Twitter) Edoardo Donnamaria prende una ...La storia d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria eè ormai solo un lontano ricordo. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla loro rottura è stata la giovane influencer salernitana che, rispondendo ad alcuni suoi fan sui social, ha ...Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli , a cena da Cera in quel di Milano, hanno avuto modo di incontrare anche, facendo una diretta social dove è stato menzionato pure Edoardo Donnamaria . Daniele Dal Moro cita Edoardo Donnamaria, ecco la diretta cone Oriana Intonando per gioco ...

Segnali di disgelo fra Oriana Marzoli e Antonella FiordelisiChe sta succedendo fra le due acerrime nemiche del Grande Fratello VIP 7 ...Edoardo Donnamaria prende una lodevole decisione: c’entra Antonella Fiordelisi e la miserabile crudeltà dei social, le ultime news.