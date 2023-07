Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 20 luglio

(Di giovedì 20 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 20Dopo il matrimonio, Zeynep si trova a casa dei suoceri. La famiglia di Mehdi voleva fare colazione insieme, ma sia il padre di Zeynep, reduce da una ubriacatura, che la donna, che non vuole accettare le regole della casa e di vita della famiglia di Mehdi, faranno sfumare l’occasione. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante ...

