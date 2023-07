Annalisa | le dichiarazioni dopo il matrimonio e la bellissima notizia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Personaggi TV. Il 29 giugno 2023, la cantante, ha pronunciato il suo Sì al top manager di Costa Crociera, Francesco Muglia. Lei 37enne, lui 43enne hanno celebrato le nozze, in gran segreto, ad Assisi e il ricevimento a Tellaro. A quasi un mese dal, solo due foto di quel giorno sono state pubblicate sul social dalla cantante, il resto sono state rese note sul settimanale di Alfonso Signorini. Adesso, per la prima volta,ha deciso di parlare. Poche ma interessantisono state fatte dalla popstar a Vanity Fair. Leggi anche:, la confessione intima lascia tutti a bocca aperta Leggi anche:, festa diblindata: i vip invitati, le...

Ancora una volta siamo di fronte ache rilanciano la cultura dello stupro , ossia ... Articoli più letti: "Ho baciato una donna, sono una persona libera" di Valentina Colosimo ...... che però in passato è finito al centro di aspre polemiche in seguito adeplorevoli ... Dal suo cantoChirico sosteneva la necessità di una triade Salvini - Draghi - Renzi. Una ...... ma come una ripartenza" È facile stare conla star del pop italiano "No. Ma il fatto che ... Ma non mi piace sbandierarenel momento giusto, non seguo le mode e non mi va di ...

Annalisa: «Ho baciato una donna, sono una persona libera» Vanity Fair Italia

' DI LETTURA Annalisa Scarrone è la protagonista della cover del numero di “Vanity Fair” in edicola questa settimana. Lo scorso 30 giugno la reginetta dei tormentoni estivi, prima donna dopo tre anni ...Salvini va avanti sulla pace fiscale e propone un nuovo saldo e stralcio: come funziona Il vicepremier Matteo Salvini non arretra sulla pace fiscale e rilancia un nuovo ‘saldo e stralcio’, per le cart ...