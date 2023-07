Angelina toglie il “segui” a Maddalena dopo Amici 22 | ecco il presunto motivo della lite

(Di giovedì 20 luglio 2023) Durante22,Mango eSvevi avevano stretto un bellissimo rapporto che tanto piaceva agli estimatori del talent show di Maria De Filippi: cosa è successo in queste ore?tra22?ilSecondo Amedeo Venza,avrebbero litigato e, proprio il blogger,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... tra i più recenti ci sonoMango - Ci pensiamo domani e Giann Morandi - Evviva ft. ... certamente - dichiara Giorgia con un barlume di ironia - ciil collagene ma - prosegue - ci ...... stando a quanto hanno notato i più attenti fan sui social, la fidanzatina non simai dal ...(e in modo parecchio complicato) finito il matrimonio da sogno con l'irraggiungibileJolie. ..., non a caso, è nata e vissuta in una famiglia in cui la musica è stata sempre al centro : ... Ovviamente, tale "pedigree" nonnulla al talento innato della giovane allieva di Amici che ...

Angelina Mango come Wax: anche la cantante toglie il segui a ... Novella 2000

Angelina Mango smette di seguire Maddalena Svevi sui social: ecco cosa sarebbe accaduto e i presunti motivi della lite ...Ieri la cantante, seconda classificata ad Amici, alle spalle di Mattia Zenzola, ha smesso di seguire sui social la ballerina Maddalena Svevi ...