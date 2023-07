Andrea Purgatori | “Se sei un medico novax | hai sbagliato lavoro Se ti contagi e porti il Covid in ospedale | in clinica o nel tuo studio metti a rischio di morte i tuoi pazienti Ergo | sei un criminale Dunque | dimettiti”

Corrado Guzzanti ricorda oggi l'amico. Il giornalista d'inchiesta che si occupò di Ustica ed Emanuela Orlandi è morto ieri a Roma. "Avevo saputo della sua malattia solo di recente. Non ho fatto in tempo a salutarlo", ...Ieri, mentre i conoscenti disi telefonavano sconvolti dicendosi "ma mi aveva detto "un problema", ma in un tono che io pensavo psoriasi", i social e le chat si riempivano di ...Questa volta le parole non servono a fare satira, la voglia di ridere è svanita, e Corrado Guzzanti, che diè stato amico vero, compagno di lavoro, di risate e di invenzioni, non usa mezzi termini: "Sono distrutto, non ho fatto in tempo a salutarlo, avevo saputo della sua malattia solo di ...

"Con Purgatori, da vivo, avevo duellato più volte, direttamente e indirettamente", scrive Gregory Alegi, storico, giornalista e docente alla Luiss ...Altri scriveranno, hanno scritto e ripeteranno ciò che è giusto scrivere e ripetere: che Andrea Purgatori è stato un grande giornalista e non mollava mai quando aveva un’inchiesta tra le mani e voleva ...