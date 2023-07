Andrea Purgatori morto | aperta un’indagine per omicidio colposo | la famiglia denuncia cure sbagliate

La famiglia di, giornalista e conduttore di La7 morto la mattina del 19 luglio dopo una malattia fulminante, ha presentato un esposto in procura "per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e ...La famiglia di, giornalista e conduttore di La7 morto la mattina del 19 luglio dopo una malattia fulminante, ha presentato un esposto in procura "per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e ...E l'attrice e conduttrice di Unomattina estate , la quale ieri è rimasta sotto choc per la morte improvvisa del collega di La7,, ha subito colto l'occasione per svelare un aneddoto. ...

Morto Andrea Purgatori: da Ustica al caso Orlandi, la sua ricerca instancabile della verità - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Il procedimento è stato aperto dopo una denuncia della famiglia su ...La famiglia di Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio all’età di 70 anni, ha presentato un esposto in procura e ha chiesto di indagare sulla ...