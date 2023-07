Andrea Purgatori | la Procura di Roma apre un' inchiesta sulla morte

(Di giovedì 20 luglio 2023) I familiari chiedono che venga accertato se la cura di radioterapia, a cui era sottoposto il giornalista, per un tumore ai polmoni di cui era affetto, non ne abbia accelerato il decesso.

I familiari chiedono che venga accertato se la cura di radioterapia, a cui era sottoposto il giornalista, per un tumore ai polmoni di cui era affetto, non ne abbia accelerato il decesso.La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista. Il procedimento è stato aperto dopo una denuncia della famiglia su presunte cure sbagliate. sarebbe stato ucciso da cure sbagliate che avrebbero accelerato il decorso del male di cui soffriva da tempo. È questa l'accusa mossa dai familiari del giornalista scomparso a Roma ...

Andrea Purgatori, la malattia fulminante e la morte in ospedale. «Era scomparso, aveva chiuso tutti i telefoni ilmessaggero.it

La famiglia di Andrea Purgatori, il giornalista e conduttore di La7 deceduto la mattina del 19 luglio, ha presentato un esposto in Procura per cure inappropriate e diagnosi sbagliate. I legali che ...La famiglia di Andrea Purgatori chiede chiarezza sulle cause del decesso e le cure ricevute e il Nas ha già acquisito i documenti. Nel mentre, il Comune di Roma non ha ricevuto richiesta dalla famigli ...