Andrea Purgatori | la famiglia denuncia diagnosi e cure sbagliate La Procura di Roma apre un’inchiesta sulla sua morte

(Di giovedì 20 luglio 2023)Ladidiventa oggetto diper omicidio colposo aperta dalladi. Il sorprendente procedimento arriva in seguito alladelladel giornalista e conduttore di La7, che vuole vederci chiaro sullea cui è stato sottoposto. “Ladicomunica che, a seguito di, il Nas dei Carabinieri, al comando del Colonnello Alessandro Amadei, coordinato daitori della Repubblica Sergio Colaiocco e Giorgio Orano, sta conducendo indagini per fare lucecorrettezza delle ...

La famiglia del giornalista ha denunciato presunte cure sbagliate. E' stata avviata, dalla Procura di Roma, un'indagine per omicidio colposo in merito alla morte di. Il fascicolo è stato aperto dopo che la famiglia del giornalista ha presentato una denuncia riguardanti possibili cure sbagliate.Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto in procura a Roma dopo l'esposto presentato dalla famiglia di, il giornalista deceduto ieri mattina. Nell'atto depositato in Procura a Roma, finito sul tavolo dei magistrati Sergio Colaiocco e Giorgio Oran, i familiari chiedono che venga ...Diagnosi e cure sbagliate: la famiglia di, il giornalista e conduttore de La7 morto la mattina del 19 luglio , ha presentato un esposto in Procura. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dai legali che assistono la ...

Denuncia della famiglia del giornalista Andrea Purgatori dopo la morte: "Diagnosi e cure sbagliate" Virgilio Notizie

La famiglia di Andrea Purgatori ha presentato un esposto in Procura per presunte diagnosi e cure sbagliate dopo la morte del giornalista e conduttore di La7. «La famiglia di Andrea Purgatori comunica ...La morte di Andrea Purgatori diventa oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma. Il sorprendente procedimento arriva in seguito alla denuncia della famiglia del giornali ...