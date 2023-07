Andrea Purgatori | aperta inchiesta sulla morte | i familiari chiedono di fare luce su «diagnosi e cure»

La famiglia di, giornalista e conduttore di La7 morto la mattina del 19 luglio dopo una malattia fulminante, ha presentato un esposto in procura "per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e ...E l'attrice e conduttrice di Unomattina estate , la quale ieri è rimasta sotto choc per la morte improvvisa del collega di La7,, ha subito colto l'occasione per svelare un aneddoto. ...'Perché non mi unisco alla beatificazione del collega'. Con questa frase Vincenzo Camporini ha pubblicato sul suo profilo Twitter un articolo di Gregory Alegi sul sito Startmag.it che si intitola così. Nell'articolo viene poi smontata ...

Morto Andrea Purgatori: da Ustica al caso Orlandi, la sua ricerca instancabile della verità - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

La famiglia di Andrea Purgatori ha presentato un esposto in procura, chiedendo che venga accertata la correttezza della diagnosi e delle cure a cui è stato sottoposto il giornalista e conduttore di ...Un’inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, morto in ospedale a Roma all'età di 70 anni. Il fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e il pm Giorgio ...