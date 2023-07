Andrea Delogu festeggia 10 anni di analisi | “Era l’unica strada per salvarmi”

(Di giovedì 20 luglio 2023), qualche giorno fa, hato diecidi, condividendo su Twitter alcuni aspetti della sua esperienza. Nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato anche un post su Instagram in cui si è voluta focalizzare sull’importanza di fare terapia, cercando di sensibilizzare sul tema. In questi giorni "festeggio" 10di. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unicaper. Avevo ragione. Auguri a me! ??—(@) July 18, 2023 “In questi giorni festeggio 10 ...

Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, la kermesse canora di Rai 2, in onda domenica 23 luglio in prima serata e condotta dae Nek. Tanti i tormentoni dell'estate che sarà possibile ..."Dieci anni di analisi e 3 psicologi cambiati". Parole di, la rossa conduttrice televisiva e radiofonica che ha ...... secondo alcune statistiche sono oltre 300 mila gli italiani che si divertono con gli scacchi sulle piattaforme on line, tra loro nomi anche famosi come Neri Marcorè,, Diletta Leotta e ...

Andrea Delogu da 10 anni in analisi: Ho fatto debiti per cambiare 3 psicologi, ma mi sono salvata Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...ROMA – Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, la kermesse canora di Rai 2, in onda domenica 23 luglio in prima serata e condotta da Andrea Delogu e Nek.